Utilitária de Mogi Guaçu colide frontalmente com carreta na SP 340

Uma carreta rebocada por um caminhão Mercedes-Benz Axor 2544 S branca, de Sinop (MT), se envolveu em um grave acidente no KM 155 da rodovia SP-340, na tarde desta terça-feira (8) ao ser atingida, frontalmente, por um pequeno caminhão.

Segundo o motorista da carreta, ele seguia pela rodovia, sentido Sul, quando por volta das 16h20, foi surpreendido com o Kia K2500 HD branco, que vinha em sentido oposto. O veículo atravessou o canteiro central, invadiu a pista Sul e veio, totalmente desgovernado, em direção da carreta

O motorista do caminhão não pode fazer nada e foi atingido na lateral direita da cabine. Com a colisão, o Kia, que pertence a uma empresa de Mogi Guaçu, capotou várias vezes e foi parar em um barranco ao lado do acostamento. A pequeno caminhão ficou com a cabine completamente destruída, mas, milagrosamente, o motorista e o ajudante escaparam com vida.

O condutor, porém, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim e atendido por socorristas da Renovias. Ele foi imobilizado e conduzido à Santa Casa de Mogi Mirim. De acordo com as últimas informações, ele sofreu apenas escoriações leves e não corre risco de morte.

A PRM (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local auxiliando no resgate e orientando os motoristas que passavam pelo local. Em entrevista ao Portal da Cidade, o motorista da carreta, que faria um carregamento na empresa Fundição Regalli, em Mogi Mirim, disse que quando viu o Kia vindo em sua direção começou a frear, arrastando o veículo por alguns metros. Ele acredita que essa manobra evitou um acidente ainda mais grave, já que o caminhão atingiria o meio da cabine da Mercedes-Benz.

Fonte da matéria:

Motorista e ajudante escapam da morte após colisão frontal com carreta (portaldacidade.com)

Fotos: Claudio H. Felício