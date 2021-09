Usuários do transporte coletivo devem agendar atendimento para troca e atualização da carteirinha

O Grupo Fênix assumiu o transporte coletivo de passageiros de Mogi Guaçu no último dia 25. Por conta disso, os usuários devem ficar atentos para a troca da carteirinha e atualização dos dados. Conforme prevê o contrato de concessão, a nova concessionária será a responsável pelos serviços pelos próximos 20 anos.

Com um investimento na aquisição de um novo sistema, os ônibus vão contar com reconhecimento biométrico facial dos usuários, o que auxiliará na fiscalização dos beneficiários de gratuidade tarifária, o que evitará a ocorrência de fraudes, além do uso indevido de cartões. O novo sistema será uma importante ferramenta de fiscalização da concessionária pela Prefeitura, que poderá acompanhar relatórios do transporte coletivo e cobrar melhorias.

A empresa iniciou, no último dia 21, o cadastramento dos usuários de transporte coletivo. A primeira via do Bilhete Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site www.fenixfacil.com.br/mogiguacu ou presencialmente (agendamento obrigatório, no próprio site). Recomenda-se o cadastramento pela internet, a fim de evitar aglomerações.

A concessionária informa ainda que aqueles que tiverem o cartão da Bilhetagem Eletrônica das linhas suburbanas, também do Grupo Fênix, (Mogi Mirim x Mogi Guaçu e Mogi Guaçu x Estiva Gerbi), não precisam fazer novo cadastro. O mesmo cartão poderá ser utilizado nas linhas urbanas e rurais de Mogi Guaçu desde que respeitada a legislação de gratuidades local.

Cadastro (online ou presencial) de cada tipo de cartão:

– Idoso a partir dos 60 anos – cadastro obrigatório

Somente para aqueles que já tiverem cartão válido da antiga empresa de transporte. Limitado a quatro utilizações por dia. Necessária apresentação do cartão da Viação Santa Cruz para recadastro com a Fênix.

– Idoso a partir de 65 anos -cadastro facultativo

Documento com foto, informações de RG, CPF e comprovante de endereço

– Aposentados – cadastro obrigatório

Somente para aqueles que já tiverem cartão válido da antiga empresa de transporte. Limitado a quatro utilizações por dia. Necessária apresentação do cartão da Viação Santa Cruz para recadastro com a Fênix.

– Pensionistas – cadastro obrigatório

Somente para aqueles que já tiverem cartão válido da antiga empresa de transporte. Limitado a quatro utilizações por dia. Necessária apresentação do cartão da Viação Santa Cruz, para recadastro com a Fênix.

– Portadores de Necessidades Especiais – cadastro obrigatório –

Laudo com CID válido e vigente, documento com foto, informações de RG, CPF e comprovante de endereço)

– Estudantes Rede Privada – cadastro obrigatório –

Documento com foto, informações de RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula)

– Estudantes Rede Pública -cadastro obrigatório-

Documento com foto, informações de RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula. Encaminhamento da Secretária de Educação.

– Comum – cadastro facultativo

Documento com foto, informações de RG, CPF e comprovante de endereço).

Locais de cadastro presencial: Gratuidades

Centro Cultural de Mogi Guaçu

Endereço: Av. dos Trabalhadores, no 2651

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 16h30.

Cartão comum e estudantes da rede privada

Local: Terminal Urbano de Mogi Guaçu

Rua Salgado Junior, s/n – Box 02

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 16h30. Aos sábados das 08h às 13h

Vale Transporte

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: www.fenixfacil.com.br/mogiguacu.

Créditos

Aqueles que possuírem cartão de bilhetagem da Viação Santa Cruz, a Expresso Fênix fará a transferência dos créditos, que terão validade de 90 dias, a contar do início da operação. Para realizar a transferência dos créditos, os clientes deverão estar em posse do novo Bilhete Eletrônico da Expresso Fênix e se dirigir ao Terminal Urbano, na Rua Salgado Junior, s/n, Box 02.

Para a efetivação da transferência os usuários deverão apresentar o cartão da Viação Santa Cruz, documento com foto, comprovando a propriedade do mesmo. Em razão da incompatibilidade de sistemas, o cartão da Viação Santa Cruz não será aceito nos ônibus, sendo necessária a transferência dos créditos.

Venda de créditos

Para adquirir créditos ou recarregar o Bilhete Eletrônico da Expresso Fênix, os clientes deverão se dirigir ao Terminal Urbano, na Rua Salgado Junior, s/n

– Box 02.

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Aos sábados das 08h às 13h.

SAC

A concessionária, disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861 para que possam ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações.