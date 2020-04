Empresa é parcialmente consumida por fogo no Distrito Industrial

Bombeiros de Mogi Guaçu foram acionados no distrito industrial Mogi Guaçu que fica às margens da Rodovia SP-340 em frente à empresa Mahle na tentativa de apagar um incêndio de grandes proporções em uma empresa chamada TGA.

O fogo começou por volta das 15h30 e só foi controlado por volta das 19h40, mas os Bombeiros só deverão acabar com todos os focos do incêndio no final da madrugada.

A GCM esteve no local e apoiou os trabalhos dos Bombeiros. Ainda participaram no combate ao incêndio brigadas de incêndio de empresas vizinhas, da Prefeitura e RENOVIAS.

Segundo apurado pelo GCM Camargo da Equipe de ROMU de Mogi Guaçu, o incêndio teve inicio em produtos químicos que são resídios recolhidos de outras empresas para reciclagem e que entraram em auto combustão. A Perícia foi acionada e as causas do acidente serão investigadas.

No dia 10 de maio de 2019 a empresa já havia sofrido um grande acidente, felizmente, nas duas ocasiões, ninguém ficou ferido.