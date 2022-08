UPA Santa Marta terá farmácia 24 horas a partir do dia 15 de agosto

Quem é atendido na unidade de pronto-atendimento do Jardim Santa Marta terá, a partir do dia 15 de agosto, segunda-feira, condições de deixar o posto, a qualquer hora, já com medicamentos nas mãos. Isso porque, o espaço passará a contar com farmácia 24 horas.

O serviço de dispensação de medicamentos na UPA acontece hoje das 7h às 16h. Com isso muitos pacientes assistidos no período noturno são obrigados a retornar ou buscar outra unidade com farmácia disponível no dia seguinte.

“Esse é um importante benefício ao morador. Ele é atendido e sai da unidade, ainda que de madrugada, levando o remédio que precisa, na maior parte dos casos”, explicou o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo. “São determinações do prefeito Rodrigo que temos trabalhado para atender com conjunto com o Instituto Rita Lobato”.

Estarão à disposição, entre outros, medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos e polivitamínicos.

Além da dispensação em tempo integral, a UPA Santa Marta passou a contar no último mês com exames de Raio-X 24 horas e apoio de controladores de acesso. O mesmo foi feito na UPA da Zona Norte e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.