UPA: “Fomos feitos de trouxas”, diz Jéferson sobre reinauguração que não aconteceu

A UPA do Santa Marta, zona norte, caída após temporal há quase sete anos atrás vai entrar para a história mesmo. Já reformada desde 2016, o prédio não voltou a funcionar e mesmo após a promessa de que estaria atendendo a população em março de 2019, já estamos quase em maio e agora a Secretaria de Saúde informa se UPA só voltará a funcionar se os casos do vírus chinês covid-19 aumentar na cidade., hoje (27) são 27 casos, 22 curados e apenas 4 internados.

Diante disto, o Vereador Jéferson Luís mostrou se indignado com a atitude do Poder Executivo em não colocar a UPA para atender a população e moradores da zona norte, região do Ypês, refúgio eleitoral do Prefeito Walter Caveanha.

Falas de Jéferson Luíz:

“O que lamento é mexer com a esperança, a necessidade do povo”.

“UPA só volta de coronavírus aumentar, parece uma torcida”.

“Estão parando a cidade, parando a Saúde e não fazem o dever de casa, e os outros tratamentos, a dengue e as outras doenças e o pior, falam que vão fazer e voltam atrás”.

“O povo da região dos Ypes foram abandonados e passados para trás”.

Assista o vídeo com a fala completa de Jéferson Luís: