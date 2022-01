UPA do Jardim Santa Marta passa a contar com raio-x digital

Entrou em operação nesta quarta-feira, 5 de janeiro, onovo aparelho de raio-x na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Marta. A previsão é de que 100 exames sejam feitos diariamente. O equipamento digital de última geração traz inúmeros benefícios, como agilidade no atendimento.

“Entrou hoje (quarta) em funcionamento o raio-x na UPA do Jardim Santa Marta e desde que a unidade foi inaugurada esta é a primeira vez que os pacientes terão à disposição o raio-x, que irá agilizar os atendimentos e evitar a locomoção para realização do exame em outra unidade de saúde”, comentou o superintendente do HM, Wagner Cezaroni.

Em novembro, A UPA do Jardim Novo, antigo PPA, também passou a contar com um equipamento digital. A instalação dos novos aparelhos está sendo possível devido a um contrato de locação feito pela superintendência do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. O contrato também prevê dois aparelhos fixos e um portátil no HM, na Zona Sul.

“Teremos novos equipamentos no Hospital Municipal e também nas UPAs, lembrando que o aparelho portátil já está sendo usado pela equipe médica do Hospital Municipal”, ressaltou Wagner Cezaroni.