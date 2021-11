UPA da Zona Norte terá novo aparelho de raio-x

A superintendência do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos anunciou a substituição do aparelho de raio-x existente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Zona Norte, antigo PPA. O equipamento digital de última geração começará a ser instalado nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, com previsão de término no dia 8.

Por conta da substituição do aparelho, os exames dos pacientes serão realizados no setor de Diagnóstico por imagem do Hospital Municipal no período de 4 a 8 de novembro. A troca do raio-x está sendo possível devido a um novo contrato de locação feito pela superintendência do HM.

O contrato, vencido pela empresa Konimagem, prevê ainda dois aparelhos fixos e um portátil no Hospital Municipal, na Zona Sul, e um na UPA, no Jardim Santa Marta. Vale ressaltar que, desde que foi inaugurada, essa será a primeira vez que a UPA do Jardim Santa Marta contará com o aparelho de raio-x.

“Será um ganho sem precedentes na qualidade da saúde do município. Teremos aparelhos que farão a captação das imagens e elas serão enviadas para um computador. O acesso poderá ser feito pelos médicos da rede, desde do pronto-atendimento até as unidades de saúde. As imagens não serão mais impressas. É agilidade e ganho para os pacientes”, explicou o superintendente do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, Wagner Cezaroni. Após o novo aparelho entrar em operação no UPA da Zona Norte, a empresa responsável fará o agendamento para a instalação no HM e na UPA do Jardim Santa Marta. O contrato entre o HM e a empresa prevê a manutenção e garantia dos equipamentos novos.