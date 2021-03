Unidade especial para pacientes com suspeita de Covid-19 inicia atendimento nesta terça (30)

Salas de aula da Escola Municipal Maria Diva Franco de Oliveira, em Mogi Guaçu, que antes da pandemia recebiam diariamente centenas de estudantes, serão usadas a partir desta terça-feira, dia 30 de março, para atendimento de moradores com sintomas da Covid-19. Rebatizado em caráter temporário como Consultório da Esperança, o prédio atuará como uma unidade básica de saúde especial, destinada exclusivamente a pacientes com síndromes gripais ou respiratórias. Ele funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

O espaço reunirá serviços de consulta médica especializada, com dispensação de medicamentos sob prescrição, estrutura para realização de exames para diagnóstico do coronavírus e equipes de acompanhamento regular dos homens e mulheres que testarem positivo para a doença.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa, o objetivo do Consultório da Esperança é centralizar a assistência às pessoas que apresentam sintomas compatíveis com a Covid-19, reduzindo riscos de exposição ao vírus em unidades de bairro e oferecendo, num só lugar, todas as etapas recomendadas para atendimento e tratamento.

“Esse não será um hospital de campanha, com leitos e internação. Será um espaço para assistência inicial dos pacientes com toda a rotina, desde a consulta e o exame até a medicação e o acompanhamento dos casos”, explicou. “Se identificado o agravamento do quadro, o paciente será imediatamente transferido a uma das unidades hospitalares da cidade”.

Para o prefeito Rodrigo Falsetti, a instalação de uma unidade de saúde específica para atendimento da Covid-19 em uma escola simboliza a integração dos mais diferentes setores da administração municipal em torno do enfrentamento à doença.

“Estamos todos unidos no combate ao vírus. A escola é um espaço das pessoas. De preparação das novas gerações e de esperança no futuro. É muito simbólico que seja, neste momento tão difícil, um espaço de cuidado, respeito à vida e de novas perspectivas de futuro para tantas pessoas”.

Serviço:

Consultório da Esperança: Unidade especial contra a Covid-19

Local: EMEF Maria Diva Franco de Oliveira

Avenida Antônio Pataro, 780 – Jardim Rosa Cruz

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h