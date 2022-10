Unidade de Saúde do Jardim Suécia passa a contar com consultório odontológico

Os pacientes atendidos pela Unidade de Saúde da Família (USF) Jornalista Valter Abrucez, no Jardim Suécia, contam agora com atendimento odontológico. O consultório foi instalado pelo Departamento de Saúde Bucal e recebeu na manhã desta terça-feira, dia 25 de outubro, a visita do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e dos vereadores Jéferson Luís, Lili Chiarelli, Judite de Oliveira, Luciano da Saúde e Natalino Tony Silva.

O secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo, o diretor do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Mário Sérgio Vedovello Litordi, e profissionais da Secretaria acompanharam a vistoria e ressaltaram as melhorias feitas no prédio da USF, como reforma do telhado e nova pintura interna e externa, além do paisagismo. O gabinete odontológico e os equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura e os profissionais que irão atuar no local foram contratados pelo Instituto Rita Lobato, responsável pela gestão da Saúde do município.

“Estive nessa unidade quando era vereador e, agora, volto como prefeito e com ela totalmente reformada, dispondo de consultório odontológico para atender melhor a nossa população. Buscamos oferecer às uma gestão eficiente e mais rápida. Por isso o trabalho junto à Rita Lobato. Para que a burocracia seja vencida para o bem do serviço público”, comentou o prefeito.

Neste dia 25 de outubro é comemorado o Dia do Dentista no Brasil – e o chefe do Executivo aproveitou a data para parabenizar os profissionais e confirmar a meta de que todos os postos tenham, futuramente, com consultório odontológico.

De acordo com o diretor do CEO, o gabinete de atendimento da USF do Jardim Suécia terá um dentista e um auxiliar que atuarão na unidade oito horas por dia, de segunda a sexta-feira. “Os atendimentos serão feitos nos dois períodos, sendo que na sexta-feira teremos um atendimento especial para as gestantes. Vamos dar continuidade ao trabalho que está sendo feito nos bairros, com foco na prevenção”, ressaltou ao informar que o município conta com 14 consultórios odontológicos, além do CEO. “Dos 21 postos de Saúde, temos 14 consultórios e já temos a autorização do prefeito para ampliar esse atendimento ao longo do mandato”.

Além do atendimento odontológico nas unidades de Saúde, a Prefeitura de Mogi Guaçu passou a oferecer, desde agosto, atendimento em urgência e emergência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo – neste caso, de segunda a sexta-feira no período das 12h às 21h e aos sábados e domingos das 7h às 15h.

Comemoração

Para celebrar o Dia do Dentista, a direção do Centro de Especialidades Odontológicas promove entre os dias 24 e 27, a Semana Odontológica. Entre as atividades programadas, destaque para a apresentação da peça “Cuidados com os Dentes e Higiene Bucal”. O espetáculo será exibido nesta terça-feira, 25, às 19h, no Teatro Tupec, do Centro Cultural.

A agenda continua com uma série de seminários na sala de vídeo Célia Maria Stábile, também no Centro Cultural. Nesta quarta-feira, 26, acontece a palestra “Primeiros-Socorros em Odontologia”, ministrada pelo enfermeiro Eliel Martins. No período da tarde, das 13h30 às 17h, será a vez do dentista Eduardo Fernando Massuci falar sobre “Periodontia Clínica”.

Fechando a semana, na quinta-feira, dia 27 de outubro, o dentista André Figadoli fará dois workshops apresentado o tema “Fluxo Digital das Guias Cirúrgicas na Implantodontia: Como Solicitar e Quando?”. O horário será das 8h30 às 11h e das 13h às 17h. Todos os eventos são gratuitos e abertos à população.