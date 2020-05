União das Academias pede abertura flexibilizada em prol da saúde

A União das Academias de Mogi Guaçu emitiu uma nota via redes sociais direcionada ás autoridades de Mogi Guaçu pedindo a abertura flexibilizada das academias.

Segundo eles, os próprios profissionais de saúde defendem que o exercício físico como aliado à saúde, melhorando a imunidade do corpo, então por que não colocar as academias como serviço essencial, de forma segura e regulada com o número reduzido de pessoas?

Segue a arte veiculada nas redes sociais e o Mogi Guaçu Acontece se solidariza com esta causa e espera uma respostas do Prefeito Walter Caveanha.