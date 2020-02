“Uma Aventura no Gelo 2”, peça infantil será exibida dia 07 de março

Vindos de São Paulo capital, chega ao Teatro Tupec em Mogi-Guaçu o espetáculo musical “Uma Aventura no Gelo 2” com cenários temáticos, mais de 30 figurinos, bonecos manipulados e atores de teatro musical, tudo totalmente cantado ao vivo.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água.

Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. O espetáculo é um lindo tributo a essa história tão emocionante.

No final os personagens tiram fotos com o público gratuitamente.

07/03 às 16h, duração: 60 minutos

Ingressos pelo site: http://bit.ly/2SIu5qF

Ou pela bilheteria doTeatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 2651

Tel: (19) 3811-8650