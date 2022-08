Três Unidades de Saúde ampliam horário de vacinação a partir de segunda

As unidades básicas de Saúde da Zona Sul, Santa Cecília e do Distrito de Martinho Prado passam a vacinar a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, em horário estendido, das 8h às 17h. O atendimento, hoje, é feito em todos os postos até às 15h, com pausa das 11h às 13h.

O objetivo da ampliação nestas localidades é oferecer à população um período maior de assistência em diferentes regiões da cidade, permitindo que as pessoas possam buscar a imunização até o final da tarde.

“Temos recebido alguns pedidos no sentido de aumentar o período de atendimento para vacinas. Esse é um primeiro passo que damos para atender a essas reivindicações dos moradores”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo.

Nas outras 18 unidades básicas de Mogi Guaçu, o atendimento segue acontecendo normalmente até às 15h.

Campanha Nacional

Entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro, Mogi Guaçu participa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias, além da Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente com até 15 anos de idade. Também no dia 20 de agosto, um sábado, será realizada ação do Dia ‘D’ de vacinação para o público específico.

Todas as vacinas para crianças e adolescentes serão disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivamente a este público e oferecidas nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBBs) do município. O objetivo das campanhas é reduzir o risco de reintrodução da poliomielite no país e garantir que crianças e adolescentes recebam todas as vacinas recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).