Três são presos na zona sul com grande quantidade de cocaína e crack

Durante patrulhamento tático pela Zona Sul no início da noite desta sexta (04), na prevenção de atos ilícitos, os PMs Sargento Amarildo, Cabo Edson e Fabiano receberam uma denúncia anônima de um morador do bairro, o qual informou que um veículo modelo GM Ônix de cor preta havia deixado uma bolsa com entorpecente para distribuir pela rua Vereador José Martini, Jardim Guaçu Mirim III em determinada casa, havia a informação ainda que um indivíduo com uma camiseta verde havia deixado o local com kits de drogas para vender na Rua Divino Franco de Godoy, lugar este conhecido como ponto de drogas.

Chegando ao local informado, os PMs de pronto abordaram V. G. B. (homem) e A. P. M. S. (mulher) com o 06 pinos de cocaína e assumiram estar no tráfico de drogas.

Os PMs então se deslocaram até a residência denunciada onde avistaram uma motocicleta vermelha com um casal, o qual saíram em alta velocidade e em uma via do bairro. O condutor deixou a garupa B.A.O.T. (mulher) e conseguiu se evadir.

A mulher tentou esconder uma bolsa em um matagal, sendo detida e na bolsa foram localizados entorpecentes tais como: cocaína, crack e mais dinheiro em diversas notas trocadas. Em revista pessoal, B.A.O.T. portava a CNH do indivíduo que se evadiu e a documentação da moto Honda Titan vermelha.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos três envolvidos no tráfico, sendo apresentados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde autoridade policial elaborou o flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas, os três permaneceram presos à disposição da Justiça.

Drogas e dinheiro apreendidos:

574 Eppendorffs de Cocaína.

Total de 348,9 gramas

28 pedras de Crack

Total 9,4 gramas