Três pessoas ficam feridas após grave acidente na Tancredo Neves

O acidente ocorreu em um trecho complicado, onde existe um cruzamento na via de acesso à cidade.

Um acidente registrado no início da tarde deste sábado, dia 8, deixou três feridos na Avenida Tancredo Neves, próximo à saída da cidade. Um Gol bateu violentamente contra um caminhão e seus três ocupantes ficaram feridos.

O acidente ocorreu em um trecho complicado. O Gol seguia na Tancredo Neves com sentido à rodovia SP-340. No trecho da avenida, o caminhão descia uma rua do Jardim Igaçaba e cruzou a avenida, avançando a preferencial que era do Gol.

O veículo conduzido por Jean Marcos da Silva bateu na lateral do caminhão, ficando com toda a frente destruída. Com a força do impacto, o caminhão chegou a ser arrastado para o canteiro central da avenida.

Havia outras duas pessoas dentro do Gol, um homem e uma mulher, que não foram identificadas no local da ocorrência. As três vítimas foram levadas feridas para a Santa Casa. A mulher chegou a ficar presa nas ferragens, mas foi socorrida a tempo. O passageiro que estava no banco traseiro fraturou um braço.

O caminhão foi recolhido por documentação atrasada. Fotos: John Everte