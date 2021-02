Três ladrões são presos em flagrante furtando laranja na zona rural

Na madrugada desta terça (02), (00h35), os GCMs da Patrulha Rural, Fernandes, Geraldo e Vedovato em patrulhamento pela zona rural, foram acionados pelo proprietário do Sítio Santa Ângela, no Bairro Rural do Mato Seco, o mesmo disse que estava ouvido indivíduos em um veículo furtando laranja do seu terreno.

A Patrulha Rural foi ao encalço e mesmo tentando fugir em uma VW Kombi, foram detidos na prática do furto.

Um dos ladrões é foragido do sistema prisional, outro está em liberdade assistida e o terceiro não tinha passagem.

Todos encaminhados para Central de Polícia Judiciária (Mogi Guaçu) e autuados pelo crime de furto qualificado, a Kombi foi apreendida e a laranja furtada devolvida ao proprietário, os três presos são da cidade de Aguaí/SP.