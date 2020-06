Três ladrões são presos após furto em casa de Policial Militar

Na tarde desta segunda (08), a equipe de Polícia Militar comandada pelo Sargento Robson estava de patrulhamento pela cidade, quando foram comunicados pelo COPOM (190) que acabara de acontecer um furto em residência pelo Jardim Alto dos Ypês, um Fiat Uno, vermelho, placas BGS 8113 com três meliantes se evadiu após o crime.

Em patrulhamento com vistas, o referido veículo foi abordado na Avenida Clara Lanzi pela viatura do Sargento Robson, Soldados Alan e Celegati, região dos Ypês. O condutor Marcelo confessou o crime e levou os PMs até a casa dos outros dois comparsas, que também foram detidos.

Após a abordagens e detenções, os PMs se deslocaram até o local do crime e constataram que se tratava da casa de um Policial Militar.

O veículo Fia Uno, com diversos pertences furtados da casa do PM junto com os três marginais criminosos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária e autuados pela autoridade de Polícia Civil. Apoiaram na ocorrência os PMs Mangolin e Cândido.