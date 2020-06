Três ladrões de fiações telefônicas são presos em flagrante pela Força Tática

A Equipe de Força Tática composta pelo Sargento Amarildo, Cabo Goulart e Soldado Dias em patrulhamento no final da noite desta segunda (01) pela zona leste, quando receberam a informação via rede rádio que estava ocorrendo um furto de fio telefônico pela Rua Linoardi Bueno Travaglio, Jardim Hermínio Bueno.

Segundo apurado, três indivíduos, um trajando blusa escura, o segundo bermuda e o terceiro blusa azul estavam de posse da fiação furtada.

Os PMs se deslocaram rapidamente para o local e nas proximidades abordaram os três suspeitos. M. T. A., C. C. e L. G. A. B., eles estavam de posse dos fios telefônicos surrupiados com as medidas 40×200 de aproximadamente 10 metros e 40X50 com a medida aproximada de 15 metros.

De imediato confessaram que os fios eram oriundos de um lance da rede telefônica e que acabaram de praticar o tal ilícito. Foi dada a voz prisão aos autores do crime de furto, onde foram conduzidos e apresentados juntamente com os objetos na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, a Autoridade Policial de plantão tomou ciência dos fatos e após providências administrativas elaborou o Flagrante de Furto Qualificado (art. 155 parágrafo 4° incisos I e IV do CPB ). Indiciados foram recolhidos e permaneceram a disposição da Justiça.

Apoiaram na Ocorrência, os PMs de Força Tática Sargento Oscar, Cabo Fabiano e Cabo Edson, além dos PMs de área Cabo Aquino, Soldado Caires, Cabo Mangolim e Cabo Cândido.