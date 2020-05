No final da manhã desta quarta (20), a GCM registrou mais um acidente de trânsito, desta vez, no cruzamento das ruas João Massuia e Filomena Donegá, no Bairro Nova Odessa. Duas motocicletas se colidiram, uma dela com um casal e a outra com um homem na direção, todos ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU e Resgate para Santa Casa e PPA com escoriações pelo corpo.

Fotos: John Everte