Três ficam feridos após colisão de carro contra poste na Trabalhadores

Por volta das 18h15 deste domingo (05), mais um acidente grave foi registrado em nossa cidade, desta vez na Avenida dos Trabalhadores, no Jardim Almira.

A princípio, as informações preliminares são de que o condutor de um Toyota Corola, placas de Mogi Guaçu que seguia sentido zona norte, perdeu o controle do veículo e acabou batendo frontalmente contra um poste de iluminação pública.

No veículo, além do condutor, estava a esposa e o filho. Todos ficaram feridos, o condutor chegou a ficar retido no carro e teve fratura no fêmur.

Equipes do SAMU foram acionados e rapidamente chegaram ao local, socorrendo os três feridos com ferimentos moderados para a Santa Casa, onde permaneceram sob cuidados médicos. Houve apoio do Resgate do Corpo de Bombeiros.

Ocorrência elaborada pelos GCMs Ednaldo e Carlos Borges.

Fotos Exclusivas: John Everte (Não permitido a reprodução sem prévia autorização)