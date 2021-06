Três acidentes com caminhões e carretas deixam um morto na SP 340

Por volta das 23h00 desta quinta-feira (10), altura no KM 191 da Rodovia SP 340, próximo ao Pedágio de Estiva Gerbi, um caminhão carregado de tomate capotou e foi parar no canteiro central, sentido Mogi Guaçu. O motorista se perdeu e acabou causando o acidente, ele teve ferimentos leves, no entanto, o caminhão pegou fogo e foi necessário além da Brigada de Incêndio da RENOVIAS, a ajuda do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu para conter as chamas.

As duas pistas sentido Mogi Guaçu ficaram interditadas, o trânsito parou e pouco tempo depois, outro caminhão de tomate, da mesma empresa acabou colidindo na traseira de uma carreta carregada de madeira, esta por sua vez foi arremessado contra um caminhão baú que estava na frente. O motorista do caminhão que bateu na traseira ficou preso nas ferragens e quando foi retirado estava sem vida, os outros dois motoristas nada sofreram.

O socorro varou a madrugada desta sexta-feira (11) e as duas faixas da rodovia ficaram interditadas por mais de duas horas. Não foi informado a identidade da vítima fatal.

Ainda no início da madrugada desta sexta, já no KM 168 da mesma rodovia, um caminhão também carregado de tomate tombou na alça de acesso para a rodovia saindo do posto Rio Guaçu, o motorista não se feriu e o trânsito não sofreu interferência. Chovia no memento dos acidentes.

