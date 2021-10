Trechos das Avenidas Brasil e Oscar Chiarelli serão interditados por 15 dias

A partir de segunda-feira, 4 de outubro, trechos das Avenidas Brasil e Oscar Chiarelli serão interditado por 15 dias por solicitação do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), para a continuidade de mais uma etapa da construção do emissário de recepção de resíduos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Avenida Brasil.

Nesta fase, a autarquia fará a abertura de valeta para a colocação de 40 tubos de concreto de 2,5 metros de comprimento e 1,5 metro de diâmetro, que contemplará mais 100 metros de extensão do emissário de ligação entre a via e a caixa de recepção da Zona Sul, localizada na margem esquerda do Rio Mogi Guaçu.

Por isso, a Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) terá que interditar o trecho da ponte da Avenida Brasil nos dois lados da via até a Avenida Rodrigo Mazon e parte da Avenida Oscar Chiarelli, a partir do Condomínio Portal das Borboletas até a rotatória da ‘Brasil’.

“Para maior segurança dos motoristas, o local ficará bem sinalizado com colocação de cones de interdição e, durante à noite, tochas luminosas”, explicou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

Também serão colocadas faixas informativas em pontos estratégicos da cidade, sendo eles: na entrada do Jardim Igaçaba, Avenida Tancredo Neves, Avenida Nico Lanzi, Avenida Bandeirantes (viaduto dos Ypês), Avenida Mogi Mirim e na rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

A obra é realizada a partir de aporte financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), de financiamento junto à Caixa Econômica Federal e de contrapartida do Samae, com valor total orçado em R$ 25.166.772,06.