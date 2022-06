Trecho da Avenida Suécia será interditado para supressão de árvores

Nesta quarta-feira, 1º de junho, trecho da Avenida Suécia ficará interditado das 7h às 12h para que seja feita a supressão de seis árvores da espécie leucena (Leucaena leucocephala). As árvores apresentam risco iminente de caírem na via, podendo causar acidentes no trânsito e danos para as pessoas que circulam na área. O serviço será executado em parceria entre as Secretarias de Segurança, de Serviços Municipais (SSM) e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

O bloqueio será da rotatória de acesso ao PPA (Posto de Pronto Atendimento), no Jardim Novo II, até a Rua Alcides Rodrigues de Melo e atingirá 300 metros de extensão da Avenida Suécia entre os bairros do Jardim Novo II e Jardim Fantinato I. “O trabalho se faz necessário e, por isso, os cidadãos devem ficar atentos ao trânsito no local neste período”, disse o secretário municipal de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes.

Ele explicou que os motoristas que vierem no sentido SP-342 (bairro/centro) terão que entrar à esquerda na Rua Alcides Rodrigues de Melo para seguir o trajeto. Já os condutores que acessarem a Avenida Emília Marchi Martini, no sentido centro/bairro, deverão se dirigir à direita na Rua Élcio Rodrigues.

O titular da pasta sugeriu para os motoristas seguirem pela Avenida José Rodrigues Neto, a Avenida das Torres. “Fica a dica para os motoristas utilizarem a Avenida das Torres como uma ótima opção de rota”, finalizou.

Serviço

A supressão das árvores será executada pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Na sequência, aproveitando o período de interdição, equipe da Secretaria de Serviços Municipais fará o serviço de recolhimento dos troncos e galhos das árvores.