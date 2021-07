Trator e veículo roubados são recuperados pela GCM na divisa com Aguaí

Na madrugada desta sexta (09), as equipes da Guarda Civil Municipal recuperaram um trator e uma picape, próximo à divisa com o município de Aguaí.

Após receber a denuncia sobre o furto de um trator, os GCMs se dirigiram para o local, onde perceberam a presença de um automóvel, em meio a plantação. Com a presença das equipes, os criminosos fugiram, aproveitando-se da escuridão.

Durante as buscas, os GCMs localizaram o trator, que foi abandonado na fuga. A picape utilizada no crime, fora roubada em Mogi Mirim, no ano de 2019.

A agilidade das equipes e vasto conhecimento dos agentes com relação as áreas rurais do município proporcionaram o êxito da ocorrência.

Ações coordenadas e o uso da tecnologia, trarão ainda mais conforto aos moradores dos pontos mais afastados da nossa cidade.