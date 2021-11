Trânsito na Avenida Alíbio Caveanha será liberado

O trânsito de veículos na Avenida Alíbio Caveanha será liberado a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, com restrições pontuais. O primeiro trecho da via, por exemplo, compreendido entre a rotatória do Cemitério do Jardim Novo e o primeiro cruzamento com a Praça Iracema Miachon Bueno, continuará fechado. A decisão foi tomada durante visita ao local feita, nesta terça-feira (16), por membros do Conselho Municipal de Trânsito (Comutran), representantes da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel.

A adequação visa oferecer mais segurança para motoristas e pedestres. O trânsito na via expressa será analisado pela SOM para avaliação da necessidade de eventuais novas medidas, como instalação de radares, semáforos e novos retornos.

“Um estudo será feito neste trecho que continuará fechado, pois entendemos que neste local uma rotatória deveria ser construída para maior fluidez no trânsito e segurança aos motoristas. A sinalização no local será reforçada com prismas para evitar a passagem”, explicou José Antonio Ortiz Bueno, secretário municipal de Obras e Mobilidade.

Em outro trecho, entre a Praça Iracema Miachon Bueno e o viaduto da Rodovia SP-342, outros dois cruzamentos da Avenida Alíbio Caveanha serão fechados. A ideia é que o motorista que estiver na pista expressa siga em linha reta sem muitas entradas aos bairros.

Já no trecho entre o viaduto e o bairro Ypê Amarelo, mudanças estão previstas já para as próximas semanas. Elas contemplam a construção de uma rotatória no final da via para dar acesso aos bairros Ypê Amarelo e Jardim Santa Cruz. “Essa rotatória será feita pela equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade. Como o projeto original não inclui essa rotatória, o Comutran verificou no local a necessidade do acesso aos bairros”, explicou o secretário.

A SOM irá instalar ao longo da via expressa placas de sinalização: de velocidade máxima de 50 quilômetros por hora e de animal na pista. Além disso, a mão de direção das ruas do Jardim São José será alterada. O local passará a ter mão dupla.

A partir da próxima segunda-feira, agentes de trânsito estarão na região, a fim de orientar motoristas e pedestres.

Comutran

O Conselho Municipal de Trânsito (Comutran) foi criado em maio de 1998 com o objetivo de cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Por isso, os membros do Comutran são consultados para os mais diversos assuntos relacionados ao trânsito do município, como o que ocorreu durante reunião que definiu a abertura da Avenida Alíbio Caveanha. O Conselho Municipal de Trânsito é composto, neste momento, por representantes das Polícias Civil e Militar, da Câmara e de Secretarias Municipais.