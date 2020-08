Transformação digital no setor florestal favorece inovação

O Diretor Florestal da International Paper (IP), Fabiano Rodrigues, participou na tarde de ontem (20), de uma Live transmitida pelo canal da Malinovski no Youtube, que abordou o tema da transformação digital no setor florestal.

Para o executivo da IP, a transformação digital veio para ficar. “A tecnologia faz parte do dia a dia das organizações e é, sem dúvida, a maior aliada na busca por melhores resultados e performance eficiente. A IP tem caminhado nesta jornada de forma incremental, abrindo espaços para a descoberta, aderindo a novas plataformas e investindo no desenvolvimento de pessoas”, afirma.

Durante a transmissão da Live, Fabiano dividiu com o público as estratégias adotadas pela IP para seguir essa tendência de mercado e ressaltou a importância do potencial humano em todo o processo. “A IP acredita que a conscientização do capital humano faz parte da preparação para o futuro. Todos os nossos profissionais são essenciais quando falamos de indústria 4.0. Além do investimento em tecnologia, a empresa busca soluções para os seus processos, olhando para sustentabilidade de todo o negócio”, explica.

A IP incentiva seus profissionais a contribuírem com ideias para os negócios, e com inovação isso não é diferente. A empresa reúne pessoas de diversas áreas, fomentado redes de solução de problemas e estimulando a participação de todos. “Percebemos que de alguma forma aprende-se a trabalhar em rede, o que nos alinha a uma das demandas da transformação digital. Abrimos uma porta para o digital na solução destes problemas, reestruturando áreas, principalmente aquelas que apostamos como sendo do grupo de diferenciação”, ressalta Fabiano.

Neste contexto, o executivo explica que o papel da liderança é promover a colaboração, demonstrando confiança nas pessoas. Ele ressalta, ainda, a necessidade de buscar ativamente a diversidade em todas as suas dimensões, manter o ambiente de desafio o tempo todo e criar um histórico de resultados concretos. “É a única forma de financiarmos os próximos voos”, conclui.

Junto com Fabiano, estavam Douglas Lazaretti, diretor de operações florestais Norte da Suzano; Renata Freesz, gerente de inovação da Klabin; e Caio Guimarães, diretor associado e Data Science do BCG GAMMA, que foram conduzidos por Ricardo Malinovski, CEO da empresa.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder mundial na fabricação de celulose, papel e embalagens à base de fibras renováveis. Com operações na América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Índia e Rússia, a IP produz embalagens de papelão ondulado que protegem e promovem produtos e permitem o comércio mundial; celulose para fraldas, tecidos e outros produtos de higiene pessoal que promovem saúde e bem-estar; e papéis que facilitam a educação e a comunicação. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 50 mil pessoas, atendendo mais de 25 mil clientes, em 150 países. As vendas em 2019 foram de US$ 22 bilhões.

No Brasil, a IP atua nos negócios de papéis para imprimir e escrever, papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado, empregando aproximadamente 5 mil profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

O negócio de embalagens é formado por três fábricas de papel para embalagens, localizadas no Estado de São Paulo, e quatro unidades produtoras de chapas e embalagens de papelão ondulado: duas no Estado de São Paulo, uma em Goiás e uma no Amazonas.