Tragédia: homem é soterrado por britas em depósito de materiais de construção

Claudinei Amorim de Menezes, 42 anos perdeu a vida de maneira trágica no final da tarde desta quarta (17), ele foi soterrado por britas (pedras para construção civil) no Jardim Sakaida, zona leste de Mogi Guaçu.

Segundo apurado, ele dirigia o caminhão carregado e estava descarregando a carga na rua Vicente Bernardes de Souza em um depósito de uma empresa de material de construção.

Na hora do acidente fatídico, não havia mais ninguém no local, o soterramento de Claudinei só foi percebido, por volta das 17h30, o caminhão dele foi encontrado ligado e a brita já descarregada, como Claudinei não foi localizado, o funcionário chamou os Corpo de Bombeiros de ajudou a retirar as britas e encontraram o corpo sem vida de Claudinei.

O local foi periciado pela Polícia Científica e o caso registrado pela DIG, que vai seguir apurando as responsabilidades.