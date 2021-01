Tragédia: Bebê de 25 dias morre engasgado com leite

Uma tragédia se abateu sobre Mogi Guaçu na tarde desta terça-feira (11). Uma menina, de apenas 25 dias de idade, identificada como Kemilly Talyssa, morreu engasgada após a amamentação. O caso aconteceu no Jardim Araucária, na Zona Leste da cidade.

Segundo policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), PMs Moreira, Lúcio e Kleber por volta das 17h00 eles foram acionados para socorrer uma vítima de engasgamento naquele bairro. Ao chegarem ao local, os PMs encontraram a mãe da criança desesperada.

Kemilly parecia que não estar mais respirando. Imediatamente, os policiais militares deram início à chamada manobra de Heimlich, que consiste em virar a criança de barriga para baixo e dar tapas nas costas do bebê.

Esse procedimento foi realizado por alguns minutos, até a chegada dos socorristas Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Dra. Ana Carolina, enfermeira Silvia e condutor socorrista Rafael que continuaram as tentativas de ressuscitação da criança. A bebê foi levada às pressas para a Santa Casa.

No hospital, a menininha, que já chegou em parada cardiorrespiratória, foi atendida pela equipe do Pronto Socorro. Tudo o que poderia ser feito para salvar a criança foi tentado. Apesar do esforço sobrenatural dos PMs da Rocam, profissionais do Samu e da Santa Casa, Kemilly acabou não resistindo e veio a óbito.

O caso foi registrado pelos mesmos policiais militares da ROCAM que socorreram a menina, junto à CPJ (Central de Polícia Judiciária).