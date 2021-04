Tráfico: Dois são presos por equipe de ROMU

A equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) com apoio do CANIL da GCM prendeu dois traficante, com eles, foram apreendidos 50 pinos de cocaína. , a ocorrência se deu na noite desta quinta-feira (29), no Ypê 1.

Os GCMs, Daniel, Codogno, Souza e Silva estavam em patrulhamento e quando chegaram à Praça do bairro, local já conhecido pela comercialização ilícita de drogas viram um rapaz com atitudes suspeitas e com a mão fechada e que tentava alertar outro homem sobre a presença a viatura.

Os dois foram abordados e na mão de um deles foram localizados 22 pinos de cocaína. Já embaixo do banco onde o outro homem estava, foram localizados mais 28 pinos do mesmo entorpecente.

Eles foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão.