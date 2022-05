Traficantes são presos pela PM com quase um quilo de maconha

Na tarde desta quinta-feira (05), em uma patrulha de rotina pela Zona Norte de Mogi Guaçu, uma guarnição da Polícia Militar apreendeu quase um quilo de maconha com dois suspeitos. De acordo com o relato do cabo Raymundo e soldado Mandelli, por volta das 14h30, eles receberam informações de que em um ponto da avenida Pedro Risetto, no Jardim Esplanada, estaria havendo tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local indicado, os PMs observaram uma motocicleta vermelha parada no portão da frente de uma casa, sendo que o piloto conversava com outro indivíduo que trazia nas mãos, uma sacola. Os policiais militares resolveram abordar os dois suspeitos, com o apoio do cabo Charles e soldado Corrêa.

Quando perceberam a presença dos PMs, ambos correram para o interior de um comércio existente no mesmo endereço, podem acabaram detidos e algemados. Dentro da sacola os PMs encontraram um tijolo de maconha, além de outras partes fracionadas e prontas para a venda.

Ao todo, foram apreendidos 856 gramas da droga, um celular e uma certa quantia em dinheiro. O dono da droga, de 34 anos, é bastante conhecido pelas autoridades policiais, já que seria responsável pelo abastecimento das “bocas de fumo” da Zona Norte de Mogi Guaçu.

Após passarem por exame de corpo de delito, os dois suspeitos foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.