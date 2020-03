Traficantes são presos em Mogi Guaçu após longa perseguição pela SP 340

Os dois suspeitos de Mogi Guaçu começaram a ser seguidos da rodovia Dom Pedro I, em Campinas; havia um quilo de cocaína dentro do carro.

No início da madrugada da quarta-feira, 11, dois homens de Mogi Guaçu foram detidos por policiais rodoviários do TOR (Tático Operacional Rodoviário), após uma perseguição que teve início na Rodovia Dom Pedro I e terminou no trevo de acesso de Mogi Guaçu.

Os suspeitos foram identificados como José Luiz Ricardo de Almeida, 41 anos, e Kauê Augusto de Oliveira, 29 anos. Com eles foram encontrados R$ 1.311,00 em dinheiro e um quilo de cocaína.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais rodoviários Costa, Alves e Gonçalves, do Tático Operacional Rodoviário, estavam em patrulhamento pela Rodovia Dom Pedro I, quando nas proximidades do Carrefour de Campinas, avistaram um veículo Renault Clio, ocupado por dois homens.

Quando perceberam a aproximação da viatura do TOR, os ocupantes do veículo demonstraram atitudes suspeitas, fazendo com que os policiais desconfiassem e dessem ordem de parada. O condutor do veículo identificado como José Luiz não acatou a ordem e nem os sinais luminosos e sonoros, empreendendo fuga em alta velocidade pela rodovia.

O veículo seguiu pela rodovia SP-340, a ponto do veículo se chocar contra a cancela da praça de pedágio de Jaguariúna. O veículo seguiu em alta velocidade, escapando, inclusive, do bloqueio feito por outras viaturas, em Mogi Mirim.

Após percorrer a extensão da SP-340 e acessar o trevo de Mogi Guaçu, os suspeitos entraram na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, parando em um posto de combustível, onde o condutor saiu em fuga a pé e o passageiro identificado como Kauê foi detido ainda no interior do veículo.

O condutor se embrenhou na mata e com o apoio de policiais militares de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, foi feito o cerco. José Luiz foi detido próximo a um córrego, perto da área onde acontecerá a Expoguaçu de Mogi Guaçu.

Nas buscas, no interior do carro, os policiais encontraram um quilo de pasta base de cocaína e com os dois suspeitos havia um total de R$ 1.311,00. José Luiz e Kauê foram levados ao plantão policial, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.