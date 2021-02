Traficantes são presos em Estiva Gerbi com maconha, pasta base de cocaína e crack

Os PMs Sargento Robson, Soldados Pozzer e Alan patrulhava a cidade de Estiva Gerbi no inicio da tarde desta quarta (03) momento em que 3 pessoas correram ao avistar a viatura, levantando suspeitas, fato ocorrido no Jardim Taguá.

Os PMs conseguiram abordar um menor que havia jogado no interior do quintal de uma residência da Rua Amabile Zanco a quantia de R$ 60.00, 7 pedras de crack e 3 pinos de cocaína.

Com apoio de demais viaturas, adentraram a casa do menor nas proximidades e localizaram mais 1 quilo de pasta base de cocaína, 160 pedras de crack e dinheiro.

Pela rua Sebastião Carlos de Souza, residência de outro suspeito foi localizado 0.050K de maconha, 126 pedras de crack, dinheiro, apetrechos para embalar as drogas e 3 balanças de precisão. Ainda durante diligências foi preso o possível gerente do tráfico chamado Aran.

Foi dada voz de prisão e apreensão aos envolvidos no tráfico, encaminhados para a DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) sendo que Autoridade de Polícia Civil autuou a todos, deixando-os à disposição da justiça.

Ocorrência apoiada pelo Tenente Tavares, Cabo Sá Sá e Rogério, Soldados Kaetsu e Paulo Henrique, e Equipe do 1º BAEP Campinas) sob a supervisão do Sargento Crispim, além da eficiente Guarda Municipal de Estiva Gerbi, Comandante Tomaz, Secretário Tadeu, GCMs Wilk, Gonçalves e Veiga, Cachorro do Canil da GCM – Maradona.