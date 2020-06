Traficantes são presos em Estiva Gerbi com 21 kg de maconha

O trabalho de interceptação da Polícia Civil de Mogi Guaçu resultou na prisão de dois homens de Mogi Mirim e na apreensão de 21 quilos divididos em 40 tijolos de maconhas que estavam sendo entregues a um morador de Estiva Gerbi, na tarde desta quinta-feira, 25.

Os policiais civis da Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu receberam informação dando conta que uma residência de Estiva Gerbi receberia grande quantidade de entorpecente. Os policiais interceptaram o Monza de Mogi Mirim que carregava 21 quilos de maconha.

Os dois ocupantes, residentes no bairro Paiol de Telhas, foram presos em flagrante. O dono do imóvel que receberia a droga, percebendo a ação dos policiais, fugiu em seu veículo, um VW Fox. A equipe da Guarda Civil Municipal saiu ao encalço do suspeito e, em determinando ponto da fuga, a L200 da GCM de Estiva Gerbi capotou, sem causar ferimentos em seus ocupantes.

O Fox foi encontrado abandonado em meio a uma região de canavial. O proprietário do veículo conseguiu fugir. Lucas D’Angelo Ferreira, 21, e Benedito Aurieme, 43, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. O Monza foi apreendido. Assim como a droga, que foi levada para a CPJ.

O delegado Alessandro Serrano Morcilo, responsável pela Central de Polícia Judiciária, está à frente do caso. Os 40 tijolos, após o auto de apreensão, serão incinerados pela Polícia Civil.