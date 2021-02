Traficantes são presos em ação por equipes da GCM

No último domingo (14), a Equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), formada pelos GCMs Daniel, Codogno e Silva, prenderam três homens envolvidos com o tráfico de drogas na zona sul.

A ocorrência teve início quando a guarnição passava pela Rua Zenaide Franco de Faria Melo, no Jardim Itamaraty. Foi nesse instante que os GCMs observaram um Citroën Pallas C4 e cujo ocupantes, ao visualizarem a viatura da ROMU, deixaram o local em alta velocidade.

A equipe se dividiu e uma parte foi ao encalço do carro que havia se evadido. O GCM que ficou no bairro, com o apoio dos colegas Rabelo e Neto do GAM (Grupo de Apoio com Motocicleta) e dos GCMs Caren e Neto da viatura 10, acabou abordando dois indivíduos que estavam em frente a uma casa.

Enquanto isso, a ROMU abordava o C4. No carro foram encontrados R$ 599 em dinheiro e uma agenda. Com um dos ocupantes do veículo foram achados 56 pinos de cocaína e mais R$ 20. O outro suspeito portava seis pinos de cocaína . Um terceiro ocupante do carro admitiu que o trio foi até a casa do Itamaraty para comprar drogas.

Para os homens da ROMU, pelo que ficou apurado, é que o motorista do C4 foi até o local, na realidade, para buscar o dinheiro resultante da venda da cocaína e os outros dois iriam pegar mais drogas para vender. Os três foram ouvidos na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e permaneceram presos.

Já o dono da casa e outro suspeito, que se identificou apenas como usuário, foram ouvidos e liberados, embora ambos irão responder a inquérito por porte de drogas.