Traficantes são presos com cocaína e LSD

Na última terça (01), os PMs de Força Tática Sargento Melo, Cabo Ramalho e Arbeli patrulhava a zona norte, com vista a ilícitos, quando pela Rua Sebastião Benedito da Silva, Jardim Novo II visualizaram um indivíduo em uma viela e um outro em uma motocicleta Honda CG vermelha. Ao perceberem que iriam ser abordados, o condutor da moto se evadiu, mas o que estava a pé foi detido.

Com J.L.L. foi encontrado 16 pinos com cocaína e em uma embalagem plástica 17 micropontos de LSD, além de R$ 50. Próximo ao local aonde foi abordado, o acusado mostrou mais uma embalagem contendo 53 pinos com cocaína.

O infrator que estava sem documentos foi encaminhado até a sua residência na Rua Araucária, Jardim Ypê III com o apoio dos PMs de Força Tática Sargento Fontes, Cabo Sá e Orozimbo. Assim que chegaram no local, um outro indivíduo identificado como sendo D.S.C. que estava no portão adentrou o imóvel ao avistar as viaturas, mas foi detido e encontrado em seu poder mais 40 pinos com cocaína.

No local ainda foi encontrado uma menor de idade. Todos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária. O Delegado Dr. Richard tomou conhecimento da ocorrência e determinou a apreensão da droga e a prisão em flagrante de tráfico de drogas nos dois indivíduos, a menor, sem indícios de crime foi liberada.