Traficantes são apanhados pela PM com cocaína e mais de R$ 5 mil em dinheiro

Os PMS Sargento Robson, Soldados Alan e Pozzer faziam patrulhamento pela Rua Abel Volpe por volta das 22h00 desta segunda (08), quando no cruzamento com a Rua João Batista Queiros deparou com o indiciado A.A.S., 19 anos em atitude suspeita.

Foi realizada a abordagem e nada de ilícito foi encontrado, porém, disse que estava defronte ao portão de sua prima, enquanto ele continuava sendo entrevistado, a proprietária da casa abriu o portão e foi indagada sobre o seu primo (abordado), momento em que negou ser prima de AA.S., havendo contradição no depoimento dele e dela.

Averiguado a referida casa, foi encontrado em um dos quartos e no interior de um carro dinheiro e os entorpecentes, L.M.S., de 23 anos, morador da residência confessou ainda que estava traficava pela Rua 4 do mesmo bairro e no telhado de determinada casa havia um montante de dinheiro escondido no valor de R$ 248.00.

Os indiciados receberam voz de prisão por tráfico de entorpecentes e conduzidos para a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado autuou L.M.S. e liberou A.A,S. Os PMs Cabo Aquino e Soldado Celegati apoiaram na ocorrência:

Apreensão:

Cocaína- 206 pinos (0.133Kg)

Dinheiro- R$ 5.038,00