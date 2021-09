Traficantes que comercializavam cocaína são presos por PMs de ROCAM

PMs da equipe da ROCAM prenderam dois homens no final da tarde da última sexta-feira (10) flagrados no tráfico de drogas, foi apreendido cerca de 50 pinos de cocaína.

Os PMs Moreira e Maganha estavam em patrulhamento pela rua Osvaldo de Carvalho, realizando operação Força Total e Saturação pelo bairro Jardim Itacolomy II, quando receberam uma denúncia de um morador do bairro, que dois indivíduos estariam acessando a empresa abandonada para retirar drogas que seriam comercializadas na região.

Diante dessas informações, os PMs adentraram na empresa abandonada e flagraram os dois homens conhecidos da polícia saírem em fuga, foi observado ainda que eles dispensaram algo ao solo, ainda no interior da empresa.

Foi localizado 47 pinos de cocaína espalhados pelo chão, com apoio dos PMs Kléber, Corbon e De Cássia, da ROCAM, bem como com a viatura composta pelos PMs Sargento Leandro e equipe, onde foram informados as características de ambos que também já eram de conhecimento dos meios policiais.

Um dos acusados foi abordado pela Rua Benedito Euclides Martini e o outro pela Rua Osvaldo Miguel de Campos.

Confessos que praticavam a venda dos entorpecentes, os dois foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, onde foram autuados em flagrante por Tráfico de Drogas.