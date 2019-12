Traficante se evade e Babi do CANIL fareja maconha que é apreendida

Os GCMs da Equipe do CANIL que estavam de serviço no último sábado (21), realizavam patrulhamento nas imediações da Praça da Juventude, no Jardim Fantinato, quando se depararam com um indivíduo que levantou suspeita pelo nervosismo demonstrado ao visualizar a viatura policial.

Na tentativa da abordagem, o meliante fugiu meio a mata nas proximidades. No entanto, na localidade foi empregada a cachorra de faro Babi, que encontrou 42 porções de maconha, quase 300 gramas da droga.

Material ilícito encaminhado para o Plantão Permanente da Central de Polícia Judiciária e apreendido pela autoridade de plantão.

No mesmo dia, a mesma equipe apurou uma denúncia de tráfico de drogas pelo Jardim Guaçu Mirim I, Rua Esaú Cândido Rezende e prendeu um traficante que comercializava cocaína, Kevin Alexsander Zanin de 20 anos foi autuado em flagrante.