Traficante foragido da cadeia é detido por PMs de ROCAM

Os PMs Moreira, Maganha, Lúcio e Corbom estavam patrulhando a região do Jardim dos Lagos, zona leste de Mogi Guaçu na noite desta terça (01), quando nas proximidades do Centro Esportivo AICA do Jardim São Pedro abordaram alguns indivíduos, pois o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Um dos abordados informou nome falso, os PMs consultaram o nome e a fotografia não era do abordado e sim de seu irmão. Diante da situação, R. M. C. confessou não ter retornado de “saidinha”, ele constou como evadido do presídio de Bauru, onde tem ainda 2 anos e 9 meses para cumprir em regime fechado pelo crime de Tráfico de Drogas.

Com apoio de uma Equipe de Força Tática, o foragido foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde foi determinado pela Autoridade de Polícia Civil sua prisão e retorno ao sistema prisional.