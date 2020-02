Traficante é preso por PMs de Força Tática comercializando cocaína em praça pública

Durante policiamento de Força Tática no entorno da Praça Augusto R. Melo nesta quarta-feira (05), os PMs Sargento Melo, Cabo Torriane e Ramalho se depararam com 02 homens, sendo possível observar que uma transação estava sendo realizada pelos 02 indivíduos e que ao notarem a viatura policial ambos saíram correndo na expectativa de empreenderem fuga.

Os PMs decidiram por acompanhar um dos possíveis infratores da lei, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, durante a tentativa de fuga o homem dispensou uma sacola plástica que posteriormente foi localizada, em seguida houve a tentativa, por parte do suspeito, de pular um alambrado e adentrar um escola, momento esse em que foi abordado.

No interior da sacola foram localizados 60 pinos de cocaína e com a infrator foram localizados 5 pinos idênticos aos que estavam no saco plástico e mais R$59,00 reais.

Drogas e agressor foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária. Por lá as drogas foram apreendidas e o infrator permaneceu preso à disposição da Justiça.