Traficante é preso pela PM após ser flagrado escondendo cocaína no carro

Os PMs Sargento Robson e Soldado Alan estavam em patrulhamento pela Avenida Emília Marchi Martini, quando na altura do Bairro Chácaras Alvorada se deparou com o condutor dirigindo o veículo Ford Fiesta e quando ele percebeu a presença da viatura começou a mexer no painel do carro fundamento uma abordagem de precaução.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, na revista veicular foi achado no interior do painel, onde fica o toca CD, dois invólucros contendo 54 pinos de cocaína e R$ 142,00.

Foi dada voz de prisão à B.H.B.R ., 30 anos, ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e na presença da autoridade policial civil, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, ficando preso a disposição da Justiça. O veículo foi recolhido.