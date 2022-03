Traficante é preso pela GCM com tijolos de maconha

No início da tarde deste deste sábado (05) um homem de 23 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) com três tijolos de maconha e centenas de porções da mesma droga – embaladas para a venda -.

A ocorrência foi registrada no Jardim Chaparral, zona norte de Mogi Guaçu.

Os GCMs Anselmo e Silva estavam em patrulhamento pelo bairro quando acessaram a rua Luiz Vicente Maciel e se depararam com o homem, que mudou o comportamento assim que viu a viatura.

Ele tentou voltar para dentro de sua residência, mas foi abordado pelos policiais.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Mas na sua mochila foram encontrados um tijolo de maconha e 40 porções da mesma droga.

Questionado, ele confessou que estava na prática do tráfico de drogas e contou que tinham mais drogas em sua casa.

Os guardas tiveram autorização da mãe para averiguar a casa e encontram no guarda roupas fo quarto do jovem, uma sacola com mais entorpecentes: outros dois tijolos de maconha e outras 86 porções prontas para a venda.

No total, foram apreendidos três tijolos da droga bruta e 126 porções embaladas.

Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde o delegado de plantão ratificou o flagrante e o autuou por tráfico de drogas. O indiciado ficou à disposição da Justiça.

A ação policial contou com o apoio do supervisor Brito e o GCM Ferreira, além da equipe do Canil GCMs Ralph, Couto e Thiago.