Traficante é preso com mais de 500 pinos de cocaína

Os GCMs Rabelo e Neto da Equipe GAM (Grupo de Apoio com Motos) em patrulhamento no Jardim Santa Terezinha II no final da noite desta quarta (10) abordaram um indivíduo em uma bicicleta pela Rua Adolfo Redher que apresentava um volume em sua cintura, levantando suspeita.

Em revista pessoal, foi localizado com ele, J.B.F. de 23 anos duas sacolas contendo 553 de pinos com cocaína e mais R$ 50.

Constatado a prática de tráfico de drogas, criminoso encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante pelo crime, ficando preso a disposição da Justiça.