Traficante é preso com cocaína e mais de R$ 4 mil em casa

Os PMs Sargento Charles, Soldados Alan e Pozzer patrulhavam na manhã desta quinta (03) pela Rua Aristides Papa, Jardim Santa Terezinha II, local este conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando se depararam com um meliante conhecido da equipe como gerente do ponto de entorpecente.

Houve a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com ele, porém em entrevista alegou ter dinheiro em sua casa referente ao tráfico. G.A.A.P. de 23 anos levou os PMs até sua residência e coma autorização do pai, a casa foi revistada, foi localizado R$ 4.054,00, foi encontrado também 9 pedras de crack no muro do quintal, 290 pinos de cocaína enterrado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao traficante confesso, ele foi conduzido com o material ilícito e o dinheiro para a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado o autuou em flagrante, permanecendo o mesmo preso á disposição da Justiça.