Traficante é preso com 124 porções de maconha por PMs de ROCAM

A Equipe de ROCAM, composta pelos PMs Soldados Kléber, Moreira e Lúcio em patrulhamento por Mogi Guaçu por volta das 21h00 desta quarta-feira (19), receberam a informação via COPOM de um roubo próximo ao Parque dos Eucaliptos (Zona Sul), onde teria sido utilizado um veiculo modelo GM Corsa de cor azul ou verde sem anotação do emplacamento. Após o roubo, o bandido teria tomado sentido Mogi Mirim e dois comparsas se evadido a pé pela estrada sentido aeroporto.

Diante dessas informações os PMs se deslocaram sentido zona leste de Mogi Mirim, com o objeto de localizar os indivíduos ou o veiculo.

Quando os PMs adentraram a rua Castro Alves, Bairro Linda Chaib, foi avistado um veículo Ford Ka na cor cinza. O condutor ao visualizar os PMs demonstrou grande nervosismo e inquietação motivando a abordagem.

Com o suspeito foi encontrado sobre suas pernas uma sacola com entorpecentes, não tendo reação de fuga.

Com apoio do Sargento Leandro e equipe, os PMs foram ao endereço do criminoso e pelo local foi encontrado:

uma balança de precisão

um pacote com zip Lock vazios

15 porções de maconha (125 porções maconha)

R$ 224.00

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indiciado e apresentado na Delegacia de Polícia de Mogi Mirim onde o autor foi autuado pelo crime de tráfico de drogas ficando o mesmo preso à disposição da Justiça.