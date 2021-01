Traficante é flagrado pela ROMU comercializando cocaína

A equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) da GCM prendeu um traficante no Jardim Itacolomy neste sábado (23).

A equipe formada pelos GCMs Daniel, Codogno, Souza e Silva estava em patrulhamento preventivo na rua Zenaide Franco de Faria Mello, quando avistou o indiciado entregando duas porções de entorpecente e recebendo R$ 20 do comprador.

Eles, quando avistaram a viatura da ROMU, o comprador empreendeu fuga com sua motocicleta e o mesmo foi interceptado posteriormente.

Com o indiciado na prática do tráfico foi encontrado a quantia de 31 porções com substância análoga a cocaína e de pronto o mesmo relatou para a equipe que estava na prática do tráfico.

Ambos foram conduzidos ao PPA para a elaboração de laudo preliminar médico e posteriormente foram apresentados a autoridade policial de plantã.

Houve o apoio da equipe do GAM Rabelo e Neto e do Canil, com Ralf e Tiago.