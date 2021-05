Traficante é flagrado comercializando 100 pinos de cocaína

Os GCMs da Equipe GAM (Grupo de Apoio com Motos) Rabelo e Neto em patrulhamento seguindo as orientações que visam coibir a ação das famosas “biqueiras” no final de semana, intensificaram o patrulhamento pelo Jardim Santa Terezinha I quando flagraram um jovem comercializando drogas na Rua Mário Jacinto.

Abordado com 100 pinos de cocaína, o traficante foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado e preso, ficando recolhido ´s disposição da Justiça.