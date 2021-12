Traficante é apanhado pela GCM comercializando cocaína

No início da manhã desta quarta-feira (1º) um traficante de 20 anos foi preso com cocaína pelos GCMs Anselmo e Silva. A ocorrência policial foi registrada à rua Paulo Egberto Bueno, no Fantinato.

Durante patrulhamento pelo bairro, os GCMs visualizaram o homem que apresentou atitudes suspeitas assim que viu a viatura, além disso já é conhecido nos meios policiais, por isso foi abordado.

Ao ser revistado, os GCMs encontraram dois kits, totalizando 56 pinos com cocaína, ele confessou que estava na prática ilícita do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde a a autoridade de plantão ratificou o flagrante e o deixou à disposição da Justiça.