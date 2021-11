Traficante adolescente é enquadrado e apreendido pela GCM

Na final manhã desta sexta-feira (19), um traficante adolescente de 17 anos foi detido comercializando pinos com cocaína pelos GCMs Anselmo e Silva, no Santa Terezinha II.

Os GCMs estavam em patrulhamento pelo bairro quando acessaram a rua Amábile Marangoni, local já conhecido como ponto de venda de drogas e avistaram o meliante que demonstrou nervosismo ao ver a viatura, motivando a abordagem.

Foram localizados 28 pinos com cocaína com e ele e mais 83 na sua residência que fica nas proximidades do local onde aconteceu a abordagem.

O traficante adolescente foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado pelo Delegado de Plantão que determinou a sua apreensão, já que o meliante já tem passagens pelo mesmo crime.