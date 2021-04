Traficante acaba preso após ser flagrado com pés de maconha no quintal

No início da manhã desta terça (13), os GCM da Equipe de CANIL Ralph e Thiago foram apurar uma denúncia de que pela Quadra 37 do Residencial Ypê Amarelo um indivíduo estava cultivando pés de maconha no quintal de sua casa, prática que caracteriza Tráfico de Drogas.

Quando ao acessar a referida rua, um adolescente estava mexendo na caixa de correio da residência citada, ao aborda-lo nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, no quintal da casa foi localizado 5 pés de maconha.

Foram encontrados ainda 7 trouxas de maconha, inclusive duas delas dentro da caixa de correio, foram apreendidos ainda R$ 34 em dinheiro.

O dono do imóvel, D.J.F. foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado pelo crime de Tráfico de Drogas ficando preso á disposição da Justiça, o menor abordado foi liberado, pois confessou ser usuário.

Os GCMs Gisele, Lucas, Regina, Laércio, Anselmo, Brandino e Da Silva deram apoio no local, a Perícia da Polícia Científica esteve presente para constatar que se tratava pé de maconha a referida planta.