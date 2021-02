“Toque de recolher”, Doria anuncia medida inconstitucional para combater sua mediocridade

A partir de sexta-feira (26), Mogi Guaçu e região também terão que adotar o “toque de restrições de circulações” das 23h00 às 5h00 foi o que anunciou o perdido Desgovernador João Agripino Dória do PSDB em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na tarde desta quarta-feira (24).

A restrição na circulação é além de autoritária, sem noção, sem fundamento científico algum e aonde foi adotado não resolveu em nada, inclusive agravou, como foi o caso de Nova Iorque/EUA.

O “toque de recolher” surge, na sua essência, como uma norma inconstitucional, pois não se pode ir de encontro a princípios garantidos pela Constituição. Princípios estes que não podem ser negados aos cidadãos, pois a própria Constituição apenas admite que novas garantias sejam implementadas, não retiradas.

Foi o apontou a decisão do Supremo Tribunal Federal em decisão sobre medida social extrema adotada pela Prefeitura de Umuarama em abril de 2021 por conta da pandemia. Segundo a corte suprema, a medida para ser adotada deveria ter respaldo de autoridades sanitárias como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dentro de uma coordenação entre governos e outras ações.

O desgovernador que apostou na vacina chinesa como método eficiente e tentou jogar a população contra o Presidente Jair Bolsonaro se vê em mais uma saia justa, a ineficácia de uma vacina que não mostrou resultado nenhum contra o covid-19, aliás, todas as vacinas usadas no mundo não mostram eficácia nenhuma até o momento, assim como todas as mediadas de isolamento que só serviram para quebrar a economia de diversos países, causando fomes e pobreza, ou seja, o uso político da doença serviu apenas como palanque político em prol dos interesses globalistas e seus adeptos metacapilistas bilionários.

Doria se mostra um negacionista, orgulhoso e se esconde atrás dos seus interesses obscuros atrás de poder, nega o tratamento precoce e usa as mortes como propaganda de terror contra os seus opositores, sequestrando através do medo o povo mais humilde e simples, tendo como aliado a grande mídia, esta tendenciosa e criminosa que joga uns contra os outros.

Culpar a população pelo pico dos casos de covid-19 é de uma desonestidade sem tamanho, o objetivo de quem faz isso é realmente jogar umas pessoas contra as outras. Qualquer estudioso, especialista, epidemiologista, infectologista ou mesmo algum estudante de medicina que seja intelectualmente honesto sabe muito bem que um vírus respiratório como esse só vai deixar o status de pandemia quando ele infectar algo próximo a 80% da população suscetível ou quando chegar uma vacina realmente eficaz, o vírus não vai embora pelo simples fato das pessoas ficarem em casa.